مصرع عامل بمطعم صدمته سيارة بشارع جامعة الدول

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل بمطعم مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره لشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفي بشارع جامعة الدول العربية، وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء عبور "إبراهيم.خ"، 20 سنة، عامل بمطعم أسماك للطريق، صدمته سيارة ملاكي يقودها "وليد.ك"، 22 سنة، وبسؤال والد المتوفي اتهم قائد السيارة بالسبب في وفاة نجله.

وأمر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق