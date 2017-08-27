تأجيل طعن لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس "الصف المصري" لـ18 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، للمطالبة بتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن المقدم برقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطي محمد حسن.

وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.