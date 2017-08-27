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وزير التنمية المحلية: سنواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: سنواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم

12:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير التنمية المحلية: سنواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل حاسم لمنع انتشارها مرة أخرى، وذلك للحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأى موظف بتسهيل تلك التعديات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم الأحد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، أنه سيتم مواجهة الفساد داخل منظومة المحليات بكل قوة وحسم لمنع إهدار أموال الدولة والحفاظ على مستقبل أبنائها، والتصدى ومواجهة أى محاولة لتدمير أو تخريب الدولة.

واستهل وزير التنمية المحلية يرافقه المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة، جولته بقرية الحجناية بمركز دمنهور، لمتابعة أعمال مكتب البريد والوحدة الصحية ومكتب التضامن الاجتماعي ومركز الشباب ومدارس القرية حيث استمعا خلال لقائهما بقيادات الوحدات المحلية ، لمشاكل المواطنين خاصة مشاكل التعديات على الأراضي الزراعية والصرف الصحي.

وكرم الوزير والمحافظ عددًا من رؤساء المدن والمراكز لجهودهم المتميزة في حل المشاكل التى تواجه المواطنين ومنها إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة ومواجهة أخطار السيول بقرية عفونة بوادى النطرون.

من المقرر أن يفتتح زير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ووزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور، وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة أبو حمص وتفقد الوحدة المحلية ومحطة مياه الشرب بالمدينة.

هذا المحتوى من

Asha

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