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تجديد حبس ربة منزل وعاطل في اتهامهما بممارسة الرذيلة بأوسيم

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس ربة منزل وعاطل في اتهامهما بممارسة الرذيلة بأوسيم

11:57 ص الأحد 27 أغسطس 2017

تجديد حبس ربة منزل وعاطل في اتهامهما بممارسة الرذيلة بأوسيم

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس ربة منزل وعاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الرذيلة في منطقة أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة أن ربة منزل جلبت عشيقها إلى منزلها مستغلة نوم زوجها لممارسة الرذيلة معه بالغرفة المجاورة، إلا أن الزوج تناهى لسمعه صوت زوجته وعشيقها، فاحتجزهما بمساعدة الأهالي، وأبلغ رجال المباحث، وتم ضبط المتهمين.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث أوسيم، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط أحد الأشخاص بصحبة ربة منزل داخل مسكنها.

بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، ذكر "ح" 70 سنة عامل، مالك المنزل، أنه أثناء نومه تناهى لسمعه صوت زوجته وبصحبتها رجل بالغرفة المجاورة لغرفة نومه، فاستعان بالأهالي، وتمكنوا من ضبطهما واحتجازهما.

وبمواجهة الزوجة "س.ا" 30 سنة ربة منزل، ذكرت أنها تعرفت على "ا.ج" 24 سنة سائق، وأحضرته إلى منزلها لممارسة الرذيلة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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