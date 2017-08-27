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إخماد حريق بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو

11:54 ص الأحد 27 أغسطس 2017

إخماد حريق بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل أتوبيس أعلى محور 26 يوليو دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط قسم شرطة كرداسة، إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو قبل نفق فودافون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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