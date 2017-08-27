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السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات بالهرم دون وقوع إصابات

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات بالهرم دون وقوع إصابات

11:45 ص الأحد 27 أغسطس 2017

السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات بالهرم دون وقوع إصابات

صورة ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

رجحت معاينة الحماية المدنية بالجيزة نشوب حريق بمخزن شركة للمنظفات بهضبة الأهرام إلى حدوث ماس كهربائي بأسلاك عارية تستخدم للإنارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء هاني سعيد، من السيطرة على حريق هائل شبَّ بمخزن غير مرخص بالطابق الأرضي بالعقار رقم 55 (هـ)، دون وقوع إصابات.

تحريات المباحث أكدت أن رجال الإطفاء أنقذوا المنطقة بأكملها من كارثة محققة، خاصة مع احتواء المخزن على كميات من مواد البويات والمنظفات.

حُرر محضر بمالكة المخزن "هدى.ج"، 61 سنة، لعدم وجود تراخيص أو أجهزة إطفاء، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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