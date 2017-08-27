مصرع سباك سقط من الطابق السادس بالدقي

كتب - محمد شعبان:

لقي سباك مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الساد من عقار سكني بمنطقة الدقي.

تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أشارت إلى أنه أثناء قيام أحمد ورداني 41 سنة، بأعمال السباكة بالطابق السادس بالعقار رقم 22 بشارع عمر بن الخطاب، اختل توازنه وسقط بمنور العقار، وتوفيَّ متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، ونُقل إلى مستشفى العجوزة.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأنه لا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.