التحفظ على 19 ألف عبوة بسكويت وعصير مجهول المصدر في المنيا
التحفظ على 19 ألف عبوة بسكويت وعصير مجهول المصدر في المنيا
12:10 م الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
ضبط قسم مباحث تموين المنيا، 19 ألف عبوة حلويات مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية، وتنوعت المضبوطات ما بين عبوات "بسكويت" و"عصير"
و تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، بضبط 17 ألف و280 عبوة "بسكويت"، و1500 عبوة عصير داخل مخزن سلع غذائية، مملوك للمواطن "محمد. ع. ر"، 42 عامًا، مقيم بقرية "دماريس" بمركز المنيا.
وضبط مالك المخزن، لحيازته السلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
تم التحفظ على المضبوطات، لحين إخضاع عينات منها لتحاليل السلامة، وتحرر محضر بالواقعة برقم 24721 لسنة 2017 جنح مركز المنيا، وتولت النيابة التحقيق.
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