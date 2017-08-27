"تاريخ إهداءات الملوك لمعبد سرابيوم".. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان "من الملوك البطالمة إلى الأباطرة الرومان: تاريخ اﻹهداءات النحتية لسرابيوم الإسكندرية"، يُلقيها الدكتور بول إدموند ستانويك؛ الباحث المتخصص في مجال النحت خلال الفترة البطلمية والرومانية في مصر.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، إن المحاضرة تهدف إلى إلقاء الضوء على اﻹهداءات النحتية في معبد سرابيوم الإسكندرية من خلال التماثيل الكلاسيكية والمصرية؛ لما لهذا المعبد من دور كبير على مدار 500 عام كمركز ديني مخصص للثالوث السكندري الشهير (سيرابيس، إيزيس، وحربوقراط)، حيث كان يحرص كلًا من الملوك البطالمة ومن بعدهم الأباطرة الرومان على إهداء العديد من التماثيل لتزيين ذلك المعبد.

أضاف البيان أن معبد السرابيوم هو معبد أثري يوجد في منطقة تل عمود السواري بالإسكندرية، وتضاربت آراء المؤرخين حول فترة تشييد هذا المعبد؛ ولكنها تحددت بعصر بطليموس الثالث في الفترة بين عامي 246 إلى 221 ق.م، الذي قام بتشييد معبد الإله سيرابيس، وفي فترة لاحقة شيد معبد إيزيس؛ ثم أضاف بطليموس الرابع معبد لحرابوقراط، ليستكمل بذلك منشآت عبادة الثالوث السكندري كما هو ثابت في النقوش الهيروغليفية المسجلة على ودائع الأساس والمحفوظة الآن في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.