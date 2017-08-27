"لم يسمع صفارات القطار".. مصرع "أصم" تحت عجلات القطار بقنا
"لم يسمع صفارات القطار".. مصرع "أصم" تحت عجلات القطار بقنا
12:09 م الأحد 27 أغسطس 2017
مصرع أصم تحت عجلات القطار
قنا - عبدالرحمن القرشي:
لقي شخص من ذوي الإعاقة "أصم"، مصرعه، تحت عجلات قطار النوم بمزلقان قرية السبع عيون، بمركز قوص بجنوب قنا، ما ادى لتعطل حركة القطارات للأكثر من نصف ساعة كاملة.
وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير منطقة قوص للسكة الحديد بمصرع "عبدالهادي طنطاوي" 36 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم"، دهسه القطار رقم 182 نوم لعدم سماعه صفارات القطار.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستأنفت حركة القطارات مرة أخرى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تعطل جرار أحد القطارات يوقف حركة السكة الحديد 3 ساعات في المنوفية
-
القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية والتحفظ على 5 مراكب بالإسكندرية
-
تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا
-
مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم غرب الإسكندرية
إعلان
إعلان