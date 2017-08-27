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"لم يسمع صفارات القطار".. مصرع "أصم" تحت عجلات القطار بقنا

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مصراوي Masrawy

"لم يسمع صفارات القطار".. مصرع "أصم" تحت عجلات القطار بقنا

12:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصرع أصم تحت عجلات القطار

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص من ذوي الإعاقة "أصم"، مصرعه، تحت عجلات قطار النوم بمزلقان قرية السبع ، بمركز قوص بجنوب قنا، ما ادى لتعطل حركة القطارات للأكثر من نصف ساعة كاملة.

وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير منطقة قوص للسكة الحديد بمصرع "عبدالهادي طنطاوي" 36 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم"، دهسه القطار رقم 182 نوم لعدم سماعه صفارات القطار.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستأنفت حركة القطارات مرة أخرى.

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