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برلماني يطالب بتخصص أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين في أسوان

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب بتخصص أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين في أسوان

12:05 م الأحد 27 أغسطس 2017

برلماني يطالب بتخصص أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين في أسوان

النائب محمد سليم

أسوان - إيهاب عمران:

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو محافظة أسوان، بطلب إلى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، لتخصيص عدد من الأتوبيسات المكيفة لنقل المساجين أسوة بما تم تطبيقه في محافظة السويس.

وقال سليم، في تصريحات صحفية، إنه في ضوء استخدام خطة تحديث منظومة نقل المساجين بواسطة أتوبيسات مكيفة، ومجهزة بأحدث التقنيات بمديرية أمن السويس، مازال يتم نقل المساجين بمحافظة أسوان من السجون الفرعية بأقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية بقنا، داخل لواري حديدية، التي يتكدس بداخلها المساجين ولايوجد بها فتحات تهوية كافية ويستمر المساجين داخلها لفترة تتعدى الـ8ـساعات دون طعام ولا شراب ولا قضاء للحاجة في ظل درجات الحرارة الكبيرة في محافظات الصعيد.

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