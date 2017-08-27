قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 75 طن تفاح فاسد في الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط شرطة التموين بالإسكندرية، ثلاجة تبريد بدون ترخيص بمنطقة الرمل شرقي المدينة، وضبط بداخلها كميات كبيرة من التفاح البلدي غير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع بالأسواق.

ووردت معلومات لضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب ثلاجة تبريد دون ترخيص بمنطقة الرمل بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تخزين السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة الثلاجة ضبط بداخلها 5000 قفص من التفاح البلدي، بإجمالي وزن 75 طنًا، به تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي أثناء تجهيزه لطرحه بالأسواق.

تم ضبط المدعو "م. ش. م" 40 عامًا، المدير المسئول عن الثلاجة، والتحفظ على كميات التفاح.

حُرر المحضر جنح قسم ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.