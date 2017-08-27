الإعلان عن إقامة نموذج مماثل لسوق "الترجمان" في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إقامة معرض مفتوح لبيع كافة أنواع السلع بسعر المصنع، بالإضافة إلى عرض الملابس والأدوات والكتب المدرسية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بأرض المعارض على مساحة 5 آلاف متر مربع، بمنطقة المسلة الناقصة، بوسط مدينة أسوان، على أن يشمل أجنحة للأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والمفروشات والسلع الغذائية والأساسية ولاسيما اللحوم والدواجن وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان مع اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فودة نائب رئيس "ائتلاف حب الوطن" ومجموعة من أصحاب الشركات والتجار الموردين لهذه السلع داخل المعرض الكبير الذي سيقام لمدة شهر بأسوان قابل للاستمرار طبقًا لمعدل الإقبال الجماهيري عليه وذلك على غرار معرض الترجمان بالقاهرة.

وعقب الاجتماع الذي شهد تفاصيل وآليات تنظيم المعرض، تفقد اللواء مجدي حجازي يرافقه الدكتور حسام فودة وأصحاب الشركات الموردة، معرض الترجمان حيث أشار مجدي حجازي إلى أن هذه الزيارة الميدانية جاءت للوقوف من أرض الواقع على مدى تحقيق المعرض للمستهدف منه ومدى حالة الرضا السائدة داخله، سواء من توفير سلع بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية أو بمساهمة هذا المشروع الوطني في توفير فرص عمل للشباب من البائعيين وصغار التجار، بالإضافة إلى دوره في تسويق وتشجيع المنتج المحلي.