بالصور- كوافير متنقل لرواد الساحل الشمالي.. والمكان "سوبر جيت"

كتبت وتصوير- ميرا ماهر

يستقطب الساحل الشمالي العديد من المصيفين كل عام، كما يستقبل العديد من الأفكار الجديدة والمتنوعة في كل موسم، حيث تزيد المنافسة بين التجار وأصحاب المشاريع المتوسطة في ذلك الوقت وأخرها الكوافير المتنقل.

كانت شكوى بعض رواد الساحل الشمالي عدم وجود صالونات التجميل بشكل كبير،وهو ما جعل أحد مالكي صالونات التجميل في القاهرة يبتكر فكرة جديدة لهذا الصيف لزيادة عدد زبائنه وإتاحة الفرصة لأي فتاة الاهتمام بجمالها دون عناء، وفي مكان واحد، وذلك بتحويل "سوبر جيت" إلى صالون تجميل متنقل.

يقف السوبر جيت في أي مكان على طريق الساحل الشمالي، ويتنقل يوميا بين القرى السياحية ويقبل عليه الفتيات بشكل محلوظ.

يقدم الصالون المتنقل أيضاً دق الوشم وعمل "البيرسينج" "حلق الحاجب أو أي مكان في الجسم"، كما يوجد به أجهزة الاعتناء بالبشرة والجسم والشعر وجمع الحلول لمقاومة مشاكل البحر والكلور.

قال "سامح" صاحب الفكرة، أن هذه الفكرة أوروبية ولا توجد على مستوى الجمهورية، كما أنها تطبق لأول مرة هذا العام.

وأضاف سامح: "جاتلي الفكرة من البارافان، وكنت عاوز أوسع فروعي ويبقالي فرع في الساحل". تكلفة الباص هي 600 ألف جنيه، دون تكلفة مستلزمات صالون التجميل، ويحتوي الباص على مولد كهرباء ومخزن للمواد المستخدمة.

وضح "سامح" أن تكلفة فرد الشعر بالسيشوار في القاهرة هي 70، أما في الساحل فالسعر هو 120 جنيه، بينما تنظيف الوجه من الشعر بـ 100 في فروع القاهرة، و150 في الساحل، ويعود ارتفاع الأسعار في الساحل بسبب ارتفاع تكلفة السوبر جيت وتجهيزاته، بالإضافة إلى أنه موسم يختلف فيه الأسعار عن المواسم الأخرى.