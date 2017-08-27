بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الوحدة المحلية شنت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بطما لإزالة تلك المخالفات.