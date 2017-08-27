أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

11:51 ص الأحد 27 أغسطس 2017

  • عرض 10 صورة

    b942faca59.jpg

  • عرض 10 صورة

    56624808df.jpg

  • عرض 10 صورة

    8ec8a05a36.jpg

  • عرض 10 صورة

    738963e3e3.jpg

  • عرض 10 صورة

    905a89549b.jpg

  • عرض 10 صورة

    a7f020b5fb.jpg

  • عرض 10 صورة

    e7cdd26361.jpg

  • عرض 10 صورة

    3ea1f15ae5.jpg

  • عرض 10 صورة

    2b4e8c2dcc.jpg

  • عرض 10 صورة

    45a74e08c5.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. افتتاح مركز شرطة شرق سمالوط بالمنيا

الألبوم التالى

بالصور.. افتتاح مركز شرطة شرق سمالوط بالمنيا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الوحدة المحلية شنت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بطما لإزالة تلك المخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإعلانات الموجودة على أسوار المصالح الحكومية

    أخبار

  • بالصور.. تحرير ١٥٢ محضر مرور وإشغالات بمركزين في المنيا

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 13 مخالفة بناء بحي غرب سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. توقيع الكشف على 300 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بسوهاج

    أخبار

إعلان

3a682103f4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان