أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة قنا": مسح شامل لفيروس "سي" في 105 قرى بالمحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة قنا": مسح شامل لفيروس "سي" في 105 قرى بالمحافظة

11:51 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة

أ. ش. أ

قال الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، نقيب أطباء قنا، إنه جرى عمل مسح ميداني شامل للمواطنين للكشف عن فيروس "سي" في 105 قرى على مستوى مراكز المحافظة، في إطار سياسة الدولة للقضاء على الفيروس في كل ربوع بحلول عام 2020.

وأوضح خضاري، في تصريحات اليوم الأحد، أن عمليات المسح استفاد منها 164 ألف و991 مواطنًا حتى الشهر الجاري.

مؤكدا أن أعمال الكشف عن الفيروس تمت بدقة، بالإضافة إلى إجراء كامل الدراسات عن أسباب الإصابة للمصابين وإجراءات التوعية والتثقيف الصحي لكل المخالطين مع تنفيذ العلاج فورًا للمصابين بالمجان حسب بروتوكول وزارة الصحة.

هذا المحتوى من

dede1583f7.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 5500 سلعة طبية مجهولة المصدر في شركة بدون ترخيص بأسيوط

    أخبار

  • 27 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات وتطوير مستشفى قها بالقليوبية

    أخبار

  • وكيل وزارة الصحة في قنا يفاجئ مستشفي دشنا المركزي

    أخبار

  • محافظ المنوفية: افتتاح المستشفى العسكري الجديد بداية العام المقبل

    أخبار

إعلان

a6732e8ec5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين