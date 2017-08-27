"صحة قنا": مسح شامل لفيروس "سي" في 105 قرى بالمحافظة

أ. ش. أ

قال الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، نقيب أطباء قنا، إنه جرى عمل مسح ميداني شامل للمواطنين للكشف عن فيروس "سي" في 105 قرى على مستوى مراكز المحافظة، في إطار سياسة الدولة للقضاء على الفيروس في كل ربوع مصر بحلول عام 2020.

وأوضح خضاري، في تصريحات اليوم الأحد، أن عمليات المسح استفاد منها 164 ألف و991 مواطنًا حتى الشهر الجاري.

مؤكدا أن أعمال الكشف عن الفيروس تمت بدقة، بالإضافة إلى إجراء كامل الدراسات عن أسباب الإصابة للمصابين وإجراءات التوعية والتثقيف الصحي لكل المخالطين مع تنفيذ العلاج فورًا للمصابين بالمجان حسب بروتوكول وزارة الصحة.