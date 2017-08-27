"موانئ البحر الأحمر": توقف حركة نقل الركاب مع السعودية لحين انتهاء الحج

جنوب سيناء - داليا منير:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جازهونر" على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة ABM DISCOVERY وعلى متنها 178 طن متري حاويات طرود، ومعدات قادمة من فرنسا لصالح مصنع كيما أسوان للكيماويات.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة على إنهاء كافة التجهيزات وسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء كافة الإجراءات المستندية وحتى خروجها من الميناء لتدعيم المنطقة الصناعية جنوب الوادي.

من ناحية أخرى يستعد الميناء لاستقبال العبارة "عمان" وعلى متنها 70 راكبًا كما تغادر السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"النوي اكسبريس" على متنهما 149 راكبًا و105 شاحنات بضائع و20 سيارة.

وأفاد يوسف، بأنه تم إيقاف حركة الركاب بين مينائي سفاجا والغردقة، وميناء ضبا السعودي لحين انتهاء مناسك الحج على أن يتم استئناف الحركة يوم 3 سبتمبر 2017.

أشار إلى أن ميناء نويبع يستقبل اليوم 620 راكبًا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "برنسيسة" وعلى متنها 618 راكبًا، بينما غادرت السفينتين "سينا" و"برنسيسة" على متنهما 117 راكبًا.