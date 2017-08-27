أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"موانئ البحر الأحمر": توقف حركة نقل الركاب مع السعودية لحين انتهاء الحج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ البحر الأحمر": توقف حركة نقل الركاب مع لحين انتهاء الحج

11:44 ص الأحد 27 أغسطس 2017

توقف حركة نقل الركاب مع السعودية

جنوب سيناء - داليا منير:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جازهونر" على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة ABM DISCOVERY وعلى متنها 178 طن متري حاويات طرود، ومعدات قادمة من فرنسا لصالح مصنع كيما أسوان للكيماويات.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة على إنهاء كافة التجهيزات وسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء كافة الإجراءات المستندية وحتى خروجها من الميناء لتدعيم المنطقة الصناعية جنوب الوادي.

من ناحية أخرى يستعد الميناء لاستقبال العبارة "عمان" وعلى متنها 70 راكبًا كما تغادر السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"النوي اكسبريس" على متنهما 149 راكبًا و105 شاحنات بضائع و20 سيارة.

وأفاد يوسف، بأنه تم إيقاف حركة الركاب بين مينائي سفاجا والغردقة، وميناء ضبا السعودي لحين انتهاء مناسك الحج على أن يتم استئناف الحركة يوم 3 سبتمبر 2017.

أشار إلى أن ميناء نويبع يستقبل اليوم 620 راكبًا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "برنسيسة" وعلى متنها 618 راكبًا، بينما غادرت السفينتين "سينا" و"برنسيسة" على متنهما 117 راكبًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقل 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج من ميناء سفاجا

    أخبار

  • سفر 1250 راكبا من ميناءي نويبع والغردقة

    أخبار

  • جمارك سفاجا تحبط 7 محاولات تهرب جمركي لبضائع متنوعة

    أخبار

  • اليوم.. مغادرة 320 في آخر رحلات حجاج البر من ميناء نويبع

    أخبار

إعلان

400bbb83ce.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

سفير السعودية يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

"موانئ البحر الأحمر": توقف حركة نقل الركاب مع السعودية لحين انتهاء الحج

"موانئ البحر الأحمر": توقف حركة نقل الركاب مع السعودية لحين انتهاء الحج

8 الصبح - الإعلامي عمرو خليل يكشف مدى رضا الحجاج عن إستعدادات السعودية لأداء مناسك الحج

8 الصبح - الإعلامي عمرو خليل يكشف مدى رضا الحجاج عن إستعدادات السعودية لأداء مناسك الحج

بسبب إجازة العيد.. توقف الملاحة بين «سفاجا والغردقة» وموانئ السعودية

بسبب إجازة العيد.. توقف الملاحة بين «سفاجا والغردقة» وموانئ السعودية