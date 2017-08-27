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تعطل جرار أحد القطارات يوقف حركة السكة الحديد 3 ساعات في المنوفية

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مصراوي Masrawy

تعطل جرار أحد القطارات يوقف حركة السكة الحديد 3 ساعات في المنوفية

11:40 ص الأحد 27 أغسطس 2017

تعطل جرار أحد القطارات يوقف حركة السكة الحديد 3 ساعات في المنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال سمير عتريس، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إن عطل في جرار أحد القطارات تسبب في توقف حركة السكة الحديد، عندما فوجئ سائق القطار بكسر في ماسورة الجاز تسببت في عطل بالقطار رقم 1108 والجرار رقم 2107 بالكيلو 72/ 100 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأشار عتريس، إلى أن القطار توقف بين قرية "الشهيد فكري" ومدينة بركة السبع، وتم إمداده بالجرار رقم 3008 لتصليحه، وجاري تسيير حركة القطارات.

وتوقفت حركة قطارات "الإسكندرية - القاهرة" و"المنصورة - القاهرة" صباح اليوم الأحد، عقب تعطل قطار قبل مدخل محطة بركة السبع بالمنوفية.

وتكدست القطارات بمحطة طنطا منذ السابعة صباحًا إذ توقفت 3 قطارات على رصيف المحطة، انتظارًا لحل أزمة القطار المتعطل.

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