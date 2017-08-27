أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية والتحفظ على 5 مراكب بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية والتحفظ على 5 مراكب بالإسكندرية

11:39 ص الأحد 27 أغسطس 2017

القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية والتحفظ على 5 مراكب بالإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود بالإسكندرية، القبض على 3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية، وبحيزتهم 3 أجهزة" GBS" خاص بتوجيه السفن، والتحفظ على 5 مراكب صيد كبيرة معدة لنقل المهاجرين بمنطقة بأبو قير.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسكندرية تفيد قيام كلًا من "ح. ح. أ" شهرته "نحلة" 33 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، و"ش. ع. ع" شهرته "شريف البرجي" 45 عامًا، عاطل، و"هـ. م. أ" 37 عامًا، عامل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب من مختلف المحافظات مُستغلين رغبتهم في السفر للعمل بالدول الأوروبية "إيطاليا – اليونان".

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام المتحري عنهم بتسكينهم بوحدات سكنية قريبة من الشاطئ المشار إليه، ونقلهم لإيطاليا واليونان بإستخدام عائمات غير آمنه وغير مُهيئة عبر أحد الشواطئ المنعزلة بالإسكندرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح مابين 30 إلي 40 ألف جنيه لكل شخص متخذين من منطقة شاطئ أبو قير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم 3 أجهزة" GBS" الخاصة بتوجيه السفن وجهاز سونار خاص بالكشف عن الأعماق وسلاح أبيض بدون ترخيص.

وضبطت مخابرات حرس الحدود 5 مراكب صيد كبيرة، معدة لنقل المهاجرين، وتم التحفظ عليها بمعرفة مخابرات حرس الحدود بأبو قير.

حُرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

    أخبار

  • مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم غرب الإسكندرية

    أخبار

  • تحرير 989 مخالفة مرورية وضبط 25 دراجة نارية دون لوحات بقنا

    أخبار

  • الرقابة الإدارية بقنا تكشف تزوير محام ووالده عقود ملكية أرض تابعة

    أخبار

إعلان

ee82e75a44.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان

الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان