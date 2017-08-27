القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية والتحفظ على 5 مراكب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود بالإسكندرية، القبض على 3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية، وبحيزتهم 3 أجهزة" GBS" خاص بتوجيه السفن، والتحفظ على 5 مراكب صيد كبيرة معدة لنقل المهاجرين بمنطقة بأبو قير.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسكندرية تفيد قيام كلًا من "ح. ح. أ" شهرته "نحلة" 33 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، و"ش. ع. ع" شهرته "شريف البرجي" 45 عامًا، عاطل، و"هـ. م. أ" 37 عامًا، عامل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب من مختلف المحافظات مُستغلين رغبتهم في السفر للعمل بالدول الأوروبية "إيطاليا – اليونان".

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام المتحري عنهم بتسكينهم بوحدات سكنية قريبة من الشاطئ المشار إليه، ونقلهم لإيطاليا واليونان بإستخدام عائمات غير آمنه وغير مُهيئة عبر أحد الشواطئ المنعزلة بالإسكندرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح مابين 30 إلي 40 ألف جنيه لكل شخص متخذين من منطقة شاطئ أبو قير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم 3 أجهزة" GBS" الخاصة بتوجيه السفن وجهاز سونار خاص بالكشف عن الأعماق وسلاح أبيض بدون ترخيص.

وضبطت مخابرات حرس الحدود 5 مراكب صيد كبيرة، معدة لنقل المهاجرين، وتم التحفظ عليها بمعرفة مخابرات حرس الحدود بأبو قير.

حُرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.