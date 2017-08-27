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"قابيل وهابيل" في إمبابة.. صاحب مخبز قتل شقيقه بسبب المال‎

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مصراوي Masrawy

"قابيل وهابيل" في إمبابة.. صاحب مخبز قتل شقيقه بسبب المال‎

11:39 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

أنهى صاحب مخبز حياة شقيقه بطعنة في البطن خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المشروع بإمبابة؛ بسبب خلافات مالية.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين أبو زيد رشدان 33 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه "أيمن"، 39 سنة، مصاب بكسر باليد اليسرى؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، استعان خلالها الأول بـ4 من أشقائه والثاني بنجله "عمر"، 12 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب، وسدد "أيمن" طعنة نافذة بالبطن أودت بحياة شقيقه "أبو زيد"،

وتمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم "سكين"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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