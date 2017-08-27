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حل لغز العثور على جثة في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

حل لغز العثور على جثة في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور

11:30 ص الأحد 27 أغسطس 2017

حل لغز العثور على جثة في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

أشارت معاينة الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، إلى أن الجثة لسائق يدعى ياسر أحمد طارق 41 سنة، يقيم بمفرده كونه غير متزوج، عُثر عليها مسجاه أعلى سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

وحسب تقرير مفتش الصحة، تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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مصراوي Masrawy

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