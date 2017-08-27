محافظ الجيزة: عودة المياه لمناطق فيصل والهرم وتأخرها ﻷسباب فنية

كتبت- ندى الخولي:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، عودة المياه تباعا إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع بميدان الرماية بدءا من صباح اليوم الأحد.

وقال الدالي- في بيان اليوم- إن سبب تأخر عودة المياه يرجع لأسباب فنية في إصلاح خط المياه الرئيسي في ميدان الرماية والتسريب الذي حدث به.

وقدم المحافظ اعتذاره لسكان الهرم وفيصل عن قطع المياه أمس، مؤكدا أنها خارجة عن إرادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي بذلت مجهودات كبيرة عن طريق الفنيين والمهندسين خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أنه قام بتفقد أعمال الإصلاح مرتين أمس ظهرا وبعد منتصف الليل ؛ لمتابعة الإصلاح لحظة بلحظة والاطمئنان على سير أعمال إصلاح التسريب.

من جانبه، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس حنفي محمد حنفي ، إنه اعتبارا من صباح اليوم تم بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا، والتي تقع يمين ويسار شارع الملك فيصل وبعض مناطق الهرم مع مراعاة أن هذه المناطق كثيفة السكان.