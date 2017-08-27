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وزير الأوقاف: تحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة لوصول المساعدات لمستحقيها

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: تحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة لوصول المساعدات لمستحقيها

11:47 ص الأحد 27 أغسطس 2017

وزير الأوقاف: تحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة لوصول المساعدات لمستحقيها

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم تحديث قاعدة البيانات التي أعدتها التضامن الاجتماعي، لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

وأضاف جمعة، في تصريحات لـ"مصراوي" الأحد، أن الغرض من تحديث قاعدة البيانات كل عيد، هو الحرص على أن تصل المساعدات إلى الأسر التي طرأ عليها تغييرات سواء بفقد العائل أو تعرضها لأي ظروف أخرى.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة على توزيع 150 طن لحوم على الفقراء والمحتاجين كدفعة أولى، منوها إلى أنه يتم استيراد اللحوم حية، وتذبح على الطريقة الشرعية وتشفى وتعبأ بمعرفة وزارة الأوقاف.

ونوه وزير الأوقاف، إلى أنه تم تفويض المديريات للتصرف في جلود الأضاحي بالتعاون مع المحافظين.

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مصراوي Masrawy

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