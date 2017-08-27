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أنباء عن دخول حزب الله مناطق في القلمون الغربي

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مصراوي Masrawy

أنباء عن دخول حزب الله مناطق في القلمون الغربي

11:37 ص الأحد 27 أغسطس 2017

أنباء عن دخول حزب الله مناطق في القلمون الغربي

دخول حزب الله مناطق في القلمون

 

دمشق (أ ش أ)

ذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد نقلا عن مصادر أمنية قولها " إن عناصر من ميليشيات حزب الله دخلت إلى مناطق في القلمون الغربي بسوريا للكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم داعش".

كان الجيش اللبناني قد أعلن وقف لإطلاق النار في جرود القاع وبعلبك لإفساح المجال امام المفاوضات للكشف عن مصير العسكريين المخطوفين.

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية أعلنت أن ميليشيا حزب الله شيعت جثث 13 من مقاتليها الذين لقوا حتفهم خلال المعارك التي يخوضها حزب الله والجيش السوري في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

 

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