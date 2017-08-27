«كيا» تعدل «سورينتو» الشهيرة للمنافسة في 2018

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تعكف شركة "كيا" الكورية، على وضع لمسات تقنية جديدة على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "تورينتو"، وذلك قبل طرحها في العام المقبل بثوب جديد بالأسواق العالمية.

وبحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، فإن الشركة الكورية تنوي وضع لمسات تقنية حديثة بعد أن فشل السيارة الرياضية متعددة الأغراض خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.

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وتعتزم "كيا" إضافة لمسات تقنية تتعلق بمعايير الأمان والسلامة الخاصة بالسيارة الـ"SUV” ذات الحجم المتوسط، مع إضافة لمسات تقنية حديثة في القيادة والأداء في النسخة التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.