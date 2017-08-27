حينما تحول «الهزار» إلى جد.. قصة منع صفوت الشريف لـ«حكومة شو»

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بدأ مسيرته الفنية بالتقليد على مسرح الثقافة الجماهيرية بحي الحسين، وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، وانفرد في ذلك الوقت بفقرات التقليد في حفلات أضواء المدينة، واستطاع حصد شهرة واسعة بداية من تسعينيات القرن الماضي، ولعله اكتسب تلك الشهرة من ثقل الشخصيات التي كان يقلدها من فنانين ومشاهير.

محمود عزب المولود في 27 أغسطس 1968، استطاع بموهبته أن يحتل مكانة مرموقة بين أبناء جيله، واستغل أن المنطقة التي يلعب بها لا ينافسه فيها أحد، ورغم ذلك لم يعتمد الطرق التقليدية في تقديم فقراته بالحفلات، بل طور من طريقة تقديم الشخصيات التي يقلدها، من حيث المكياج والصوت، وروح الشخصية التي كان يأخذ الكثير من الوقت لدراستها.

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في عام 2009 أنتج التليفزيون المصري برنامج "حكومة شو" لمحمود عزب بتكلفة وصلت إلى 7‏ ملايين جنيه، وفق ما نشرته "الأهرام" في ذلك الوقت، وخلاله جسد "عزب" جميع وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف، بما في ذلك رئيس الحكومة نفسه، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في ذلك الوقت، ورجل الأعمال أحمد عز، وغيره من الشخصيات العامة، حيث قدم خلال البرنامج 41 شخصية بمساعدة الماكيير محمد عبد الوهاب، إلا أن الرقابة منعت عرضه وتم إيداعه في الأدراج، ليتم عرضه في النصف الثاني من عام 2011، أي بعد سقوط نظام "مبارك" في ثورة 25 يناير.

محمود عزب تحدث في تصريحات صحفية بعد ثورة 25 يناير، وأكد أن كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني كانا وراء منع برنامجه "حكومة شو" من العرض، موضحا أن موافقة المسؤولين على إنتاجه في ذلك الوقت كان بهدف توصيل فكرة أن البلد بها ديمقراطية، وكانوا يعتقدون أن البرنامج سيخرج في شكل كاريكاتيري ساخر، ولكن البرنامج تناول قضايا هامة أظهرت مساوئ الوزراء ولذلك أمروا بوقفه، وتابع "عزب" أنه سأل عن سبب وقف البرنامج، فأكد له بعض العاملين في التليفزيون أن البرنامج منع عرضه دون إبداء أسباب واضحة، وبأوامر مباشرة من كل من أحمد نظيف وصفوت الشريف، بسبب الشكل الذي ظهر به البرنامج.