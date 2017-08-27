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ضبط تشكيل عصابي لسرقة أموال معاش "تكافل وكرامة" في أسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أموال معاش "تكافل وكرامة" في أسيوط

11:32 ص الأحد 27 أغسطس 2017

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث البريد بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا، وتخصصوا في سرقة معاشات "تكافل وكرامة" بقرى مركز القوصية.

وألقي القبض على "ح. أ"، و"أ. ع" وكيلي مكتبي بريد قرية التمساحية ومكتب بريد منشأة خشبة بمركز القوصية، بمساعدة خفير نظامي من خدمات مكاتب البريد، وموظفة بالشئون الاجتماعية بالقوصية، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم واستولوا على 30 فيزا لمشروع "تكافل وكرامة" لبعض المواطنين واستولوا على مبالغ دن وجه حق.

وتحرر المحضر اللازم للمتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

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