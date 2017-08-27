المرصد السوري: مقتل 75 من قوات النظام وداعش خلال 72 ساعة الماضية بالرقة

دمشق ( أ ش أ(

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ، مقتل 75 شخصا من قوات النظام وتنظيم "داعش" جراء الاشتباكات العنيفة في ريف الرقة الشرقي خلال 72 ساعة الماضية.

وقال المرصد، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، إن قوات النظام تمكنت من استعادة قرية دلحة وشرق بلدة غانم العلي في وقت لايزال التنظيم يحكم سيطرته على نحو 25 كم من الضفاف الجنوبية لنهر الفرات.

وكانت مصادر محلية سورية قد وثقت مقتل نحو 230 مدنيا بسبب أعمال العنف الدائرة في مدينة الرقة خلال الشهر الحالي.