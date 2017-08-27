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القوات العراقية تُعلن تحرير مدينة تلعفر بالكامل

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تُعلن تحرير وسط مدينة تلعفر بالكامل

11:27 ص الأحد 27 أغسطس 2017

القوات العراقية تُعلن تحرير وسط مدينة تلعفر بالكامل

تحرير مدينة تلعفر بالكامل

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية التحرير الكامل لوسط مدينة تلعفر من أيدي تنظيم داعش، بعد أسبوع من المعارك العنيفة في أحيائها ومناطقها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية الأحد.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت، يوم السبت، سيطرتها على أكثر من 70 في المئة من المدينة، بعد اختراق دفاعات داعش في المدينة يوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في 20 أغسطس، عن بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر الذي يمثل آخر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

يشارك في معركة تحرير تلعفر، كل من الجيش العراقي، والقوات الجوية، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحشد الشعبي.

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