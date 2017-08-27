كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة خطة بناء غواصة نووية وسط استفزازات كوريا الشمالية

سول (د ب أ)

ذكرت مصادر حكومية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية بدأت مراجعة جدوى بناء غواصة، تعمل بالطاقة النووية وسط تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وأضافت المصادر أن البحرية طلبت من معهد خاص إيجاد سبل لحل القيود الدولية، الخاصة ببناء غواصة نووية، وستصدر النتائج، بحلول نهاية هذا العام.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية لاطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات وصواريخ باليستية تطلق من غواصات.

ويمكن أن يشكل تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية تطلق من غواصات تهديدا خطيرا لانه من الصعب الكشف عن موعد ومكان إطلاقها، مما يجعل من الصعب السعي إلى الرد على إطلاقها للصواريخ بفعالة وفي الوقت المناسب.

وقال المصدر إن "العديد من الخبراء قالوا إنه من الضروري بناء غواصة نووية لمواجهة تهديد الشمال بشكل أفضل"

وهناك دعوات متزايدة من مسؤولين حكوميين وسياسيين من بينهم وزير الدفاع سونج يوج-مو لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

لكن بعض الخبراء قالوا إنه قد تكون هناك قيود على القيام بذلك مستشهدين بسياسة الرئيس مون جيه إن، التي تمنع استخدام الطاقة النووية والاتفاق النووي بين سول وواشنطن.

يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي لديه القدرة على بناء مفاعل نووي صغير لغواصة، تعمل بالطاقة النووية، ولكن المشكلة تكمن في تأمين اليورانيوم المخصب للوقود.