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تأخر إقلاع طائرة الصين 3 ساعات لسوء الطقس بـ "جوانزو"

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مصراوي Masrawy

تأخر إقلاع طائرة الصين 3 ساعات لسوء الطقس بـ "جوانزو"

11:28 ص الأحد 27 أغسطس 2017

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع رحلة للطيران المتجهة إلى جوانزو بالصين 3 ساعات، بسبب تعرض مطارها لأحوال الجوية سيئة، أدت إلى غلقه أمام حركة الملاحة الجوية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 958 للإقلاع من مطار القاهرة إلى جوانزو بالصين، تلقى إخطارا بغلق مطارها لتعرضه لأحوال جوية سيئة.

تم توزيع وجبات ومشروبات على ركاب الرحلة وعددهم 299 راكبًا، وبعد تحسن الأحوال الجوية استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 3 ساعات.

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