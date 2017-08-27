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فينجر يشيد بصفقة لاكازيت

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فينجر يشيد بصفقة لاكازيت فينجر يشيد بصفقة لاكازيت

التحرير

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أشار المدرب الفرنسي آرسين فينجر، إلى تعاقد آرسنال مع المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت، في التوقيت المناسب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إنهاء التعاقد مقابل 53 مليون يورو، يعد صفقة رابحة بجميع المقاييس ذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وانضم لاكازيت لصفوف آرسنال في شهر يوليو الماضي، قادمًا من ليون الفرنسي، ونجح بعد 94 ثانية فقط في تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة الأولى في الموسم أمام ليستر سيتي.

وأوضح فينجر، أنه بالنظر إلى جنون الأسعار في سوق الانتقالات في الوقت الحالي، والأرقام الخرافية التي تنفق من أجل التعاقد مع اللاعبين، يعد ثمن لاكازيت مثالي للغاية.

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وأضاف فينجر، أن لاكازيت يحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي، حيث يتفاجئ اللاعب الفرنسي بالقوة الكبيرة في التدريبات والمباريات، ولكنه سينجح بفضل الشجاعة والذكاء الكبير الذي يتمتع به.

وأكد المدرب الفرنسي على تمتع لاكازيت بذكاء كبير في التحرك، وسيواصل التطور أسبوع بعد أسبوع وسيصبح إضافة قوية للمدفعجية هذا الموسم.

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التحرير

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