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مورينيو يكشف عن موعد عودة إبراهيموفيتش للملاعب

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مورينيو يكشف عن موعد عودة إبراهيموفيتش للملاعب مورينيو يكشف عن موعد عودة إبراهيموفيتش للملاعب

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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لن يشارك في المباريات مع مانشستر يونايتد قبل شهر يناير المقبل، وذلك حسبما نقلت «سكاي سبورتس» البريطانية.

ووقع اللاعب السويدي عقدًا جديدًا مع اليونايتد منذ أيام، ليخرج بعدها المدرب البرتغالي ويؤكد على أن إبراهيموفيتش لن يلحق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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ولا يزال إبراهيموفيتش يتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة في شهر إبريل الماضي، والتي أنهت موسمه الأول المميز في ملعب الأولد ترافورد والذي سجل خلاله 28 هدفًا في جميع المسابقات.

وأشار مورينيوعقب انتصار مانشستر يونايتد أمس على ليستر سيتي بهدفين دون رد، إلى أنه في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الكثير من الأموال للتعاقد مع اللاعبين، لم ينفق اليونايتد مثلهم بل تعاقد مع لاعب يمتلك خبرة الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي، وسيمنح الفريق قوة كبيرة في النصف الثاني من الموسم الحالي.

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