ريال مدريد يخشى إزعاج فالنسيا المتكرر في «البيرنابيو»

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يبحث ريال مدريد عن مواصلة انطلاقته القوية للموسم، وذلك عندما يستقبل فالنسيا اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 22:15 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس بعد فوزه في الجولة الأولى على ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثية نظيفة، بينما يتواجد الخفافيش في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط بعد التغلب على لاس بالماس بهدف نظيف.

ويأمل الريال في مواصلة البداية المميزة للموسم وذلك بعد الفوز بلقبي السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد والسوبر الإسباني على حساب غريمه برشلونة.

ويدرك الريال جيدًا أن النتائج الإيجابية التي حققها على ملعبه الموسم الماضي هي التي مكنته من التتويج بلقب الليجا في نهاي المطاف، كما نجح الريال في أخر 11 موسم في الفوز في أول لقاء له على ملعبه في الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يسعى رجال المدرب زين الدين زيدان تحقيقه اليوم من جديد.

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ويفتقد ريال مدريد اليوم لخدمات كل من القائد سيرجيو راموس ونجم الفريق كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف، إلى جانب استبعاد رافائيل فاران بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ودائمًا ما تسبب فالنسيا في إزعاج كبير لريال مدريد في كل مرة يزور فيها البيرنابيو، ففي أخر 5 مواسم سجل فالنسيا في ثلاث مناسبات.

ففي الموسم الماضي تفوق الريال على فالنسيا 2-1 بفضل هدف مارسيلو في الدقائق الأخيرة من المباراة، وفي موسم 2014- 2015 تقدم الخفافيش على الريال 2-0 قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي موسم 2013- 2014 تعادل الريال مع فالنسيا 2-2 بفضل هدف متأخر من نجم الفريق كريستيانو رونالدو، كما انتهى اللقاء بينهما في موسم 2012- 2013 بالتعادل الإيجابي 1-1.