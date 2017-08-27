توتنهام يسعى للتغلب على لعنة «ويمبلي» أمام بيرنلي

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يستقبل توتنهام اليوم الأحد، نظيره بيرنلي على ملعب ويمبلي في تمام الساعة 17:00 لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 3 نقاط من الفوز على نيوكاسل والخسارة من تشيلسي، بينما يحتل بينرلي المركز الـ14 برصيد 3 نقاط أيضًا من الفوز على تشيلسي والخسارة من وست بروميتش.

ولم يخسر توتنهام سوى مباراة واحدة فقك أمام بيرنلي في 6 مواجهات جمعت بينهما في البريميرليج، وأتى أخر فوز لبيرنلي على السبيرز على ملعب الأخير في كأس الرابطة في شهر يناير من عام 1983 بنتيجة 4-1.

كما سبق وأن تواجه الفريقين من قبل على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1962 وفاز توتنهام بنتيجة 3-1.

وأنهى تشيلسي في الجولة الماضية مسيرة 19 مباراة لتوتنهام دون خسارة على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

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وبشكل عام لم يفوز توتنهام على ملعب ويمبلي في شكله الجديد سوى في مباراتين فقط من أصل 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ومن جانبه خاض مهاجم توتنهام هاري كين 12 مباراة في الدوري في شهر أغسطس سدد خلالها 34 تسديدة، ولكنه لم يفلح في تسجيل أي هدف في هذا الشهر، ومع ذلك يفصله هدف وحيد عن تسجيل هدفه رقم 100 بقميص السبيرز في جميع المسابقات.

وبدوره يخوض بيرنلي أول مباراة له على ملعب ويمبلي منذ أن خاض نهائي الملحق في دوري الدرجة الأولى عام 2009 عندما تغلب على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

ولم يحقق بينرلي الفوز خارج ملعبه على كل من تشيلسي وتوتنهام في موسم واحد سوى مرتين فقط وذلك في موسم 1914- 1915 و1922- 1923.