مواجهة أهلاوية خالصة على الملاعب الإنجليزية

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يصطدم أحمد حجازي، اليوم الأحد، بزميله السابق في النادي الأهلي رمضان صبحي، وذلك عندما يستقبل وست بروميتش نظيره ستوك سيتي الساعة 14:30 لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل وست بورميتش المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين على بورنموث وبيرنلي، بينما يحتل ستوك سيتي المركز الـ15 برصيد 3 نقاط من الفوز على آرسنال والخسارة أمام إيفرتون.

ولم يخسر مدرب وست بروميتش توني بوليس في جميع مبارياته الست السابقة كمدرب أمام ستوك سيتي، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة.

ومع ذلك يعد وست بروميتش الخصم المفضل لدى ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يعد الفريق الوحيد الذي نجح في التغلب عليه على ملعبه 3 مباريات من قبل.

ولم يسبق لوست بروميتش أن حقق الفوز في أول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي سوى مرتين فقط وذلك في موسمي 1932- 1933 و1978- 1979.

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كما نجح وست بروميتش في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي منذ شهر أكتوبر من عام 2015.

وحقق توني بوليس 31 انتصار مع وست بروميتش في الدوري الإنجليزي من بينهم 15 مباراة بنتيجة 1-0.

ولم يتمكن أي فريق من الفوز في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0 منذ أن حقق ليفربول هذا الأمر في موسم 2013- 2014، وهو الإنجاز الذي يسعى وست بروميتش لتكراره اليوم.

ومن جانبه لم يسجل ستوك سيتي سوى 3 أهداف فقط في أخر 9 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من فوز ستوك سيتي على أرسنال في الجولة الماضية، إلا نسبة استحواذ الفريق على الكرة بلغت 22,7% وهي أقل نسبة استحواذ لستوك في تاريخهم في البريميرليج.