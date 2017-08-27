«صلاح Vs النني».. قمة مصرية بين ليفربول وآرسنال في «البريميرليج»

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يستقبل نادي ليفربول، على ملعبه الأنفليد نظيره آرسنال في تمام الساعة الخامسة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتحمل المباراة طابع خاص للمصريين، حيث تشهد منافسة بين محمد صلاح مع الريدز ومحمد النني مع الجانرز.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع واتفورد والفوز على كريستال بالاس، بينما يحتل آرسنال المركز الـ11 برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ليستر سيتي وخسارته من ستوك سيتي.

ونجح ليفربول في الفوز على آرسنال ذهابًا وإيابًا في الدوري للمرة الأولى بعد أن فاز الريدز في 4 مباريات متتالية في الفترة ما بين عامي 1996 و1998.

ودائمًا ما تشهد لقاءات الفريقين إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل الطرفين في مبارياتهما في البريميرليج 17 هدفًا من بعد الدقيقة 90.

وتمكن ليفربول من الفوز بـ20 نقطة في آخر 10 مباريات خاضها أمام الفرق التي انهت في المراكز الست الأولى الموسم الماضي من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلهم أكثر من أي فريق آخر.

ويأمل ليفربول في أن لا تسكن شباكه أي أهداف في مباراة اليوم ليتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري على ملعبه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

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وساهم نجم ليفربول ساديو ماني في تسجيل ليفربول 5 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها الريدز أمام المدفعجية، وذلك من خلال تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وبإمكان ماني أن يصبح ثالث لاعب بعد روبي فاولر ودانيل ستوريدج يسجل في أول 3 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي، في حال هز شباك آرسنال اليوم.

كما سجل مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو 3 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري أمام آرسنال.

وبدوره يمتلك آرسنال أسوأ سجل أمام الفرق الست الأولى الموسم الماضي، وذلك بعدما حقق 9 نقاط فقط بعد خسارته في 5 مباريات من أصل 10 مواجهات.

ولم يحقق أرسنال أي فوز خارج ملعبه في أخر 12 مباراة خاضها أمام الفرق التي انهت في المراكز الست الأولى في الموسم السابق.

كما خسر أرسنال 8 مباريات من أخر 13 مواجهة خاضها خارج ملعبه في الدوري، حيث اكتفى بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

واهتزت شباك بيتر تشيك بـ26 هدفًا من ليفربول في الدوري الإنجليزي أكثر من أي فريق أخر.