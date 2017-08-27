تشيلسي يبحث عن مواصلة الاستفاقة أمام إيفرتون

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يستقبل تشيلسي اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، نظيره إيفرتون في تمام الساعة 14:30 لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الخسارة من بيرنلي والفوز على توتنهام، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن برصيد 4 نقاط من الفوز على ستوك سيتي والتعادل مع مانشستر سيتي.

ونجح تشيلسي في الفوز في 7 مباريات من آخر 10 مواجهات جمعته بإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ولم يخسر البلوز أمام إيفرتون في آخر 22 مباراة في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج، حيث تعود آخر هزيمة إلى عام 1994 بنتيجة 1-0.

وبعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه أمام بيرنلي، لم يخسر تشيلسي مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري منذ شهر نوفمبر من عام 2011 تحت قيادة أندريه فيلاس بواش.

كما لم يتعادل تشيلسي على ملعبه في أي مباراة بجميع المسابقات تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث حقق تشيلسي الفوز في 21 مباراة وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات.

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وسبق وأن خسر تشيلسي أول مباراتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي وذلك في موسم 1978- 1979 وذلك بعد الخسارة أمام كل من إيفرتون وليدز.

ومن جانبه لم يخسر إيفرتون سوى مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة جمعته أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي حيث حقق التوفيز 6 انتصارات و4 تعادلات، وأتت الخسارة الوحيدة على يد مانشستر سيتي بهدف نظيف في شهر ديسمبر من عام 2014.

ومن بداية عام 2011، لم يحقق إيفرتون سوى فوز وحيد في 40 مباراة خاضها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي أمام الفرق التي تنهي في الموسم السابق في إحدى المراكز الست الأولى.

ويأمل واين روني أن يسجل في مباراة اليوم بعد أن سجل في أول مباراتين، حيث لم يسجل في 3 مباريات متتالية في الدوري منذ شهر يناير من عام 2016.

ونجح روني في تسجيل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين في 24 مباراة خاضها من قبل أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.