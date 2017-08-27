سحر نصر تتفق مع مستثمرين سعوديين على ضخ 2.150 مليار دولار

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التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشي، المستثمران السعوديان، لبحث زيادة استثمارات آل شربتلي فى مصر بالشراكة مع الشبكشي.

وأوضح الشربتلي أن الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع "الشبكشي" تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، أبرزها الاستثمارات بشركة جولدن بيراميدز بلازا بمجمع سيتي ستارز السياحي بنحو 714 مليون دولار، والاستثمارات في شركة جولدن بكوست للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ وخليج سوما بالغردقة بنحو 365 مليون دولار، واستثمارات بالشركة العربية للتنمية العقارية "اركو" بنحو 1.4 مليار دولار، واستثمارات بشركة جنوب الوادي للأسمنت بنحو 281 مليون دولار، واستثمارات متنوعة بالبورصة المصرية بنحو 95.5 مليون دولار.

واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح من حسن الشربتلي، نجل عبد الرحمن الشربتلي، عن اعتزام مجموعته ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 2.150 مليار دولار، تتمثل في التوسع في مشروعي شركة جولدن كوست بشرم الشيخ في منطقة النبق والغردقة بخليج سوما، بنحو مليار دولار، وتنفيذ الخط الثاني للإنتاج بشركة جنوب الوادي للأسمنت باستثمارات 150 مليون دولار، وتنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقاربة "اركو" باستثمارات مليار دولار.

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وقالت الوزيرة إن مصر ترحب بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار بها، وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم، خاصة المستثمرين السعوديين في ظل رفع مجلس الأعمال المصرى السعودي سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطة طموحة مستقبلية تعمل على الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يضم عددا من الحوافز للمستثمرين في المناطق الأكثر احتياجا، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، التي يمكن لمجموعة آل شربتلى وفهد الشبكشي، الاستثمار فيها، مشيرة إلى أنه يتم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، ستتضمن أكثر من 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، موانئ، مناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.