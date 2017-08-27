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التعليم: تأجيل الدراسة للأسبوع الرابع من سبتمبر

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التعليم: تأجيل الدراسة للأسبوع الرابع من سبتمبر التعليم: تأجيل الدراسة للأسبوع الرابع من سبتمبر

التحرير

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إن المنظومة التعليمية الجديدة ستقضي على مافيا الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن الوزارة ستطور التعليم الفني بشكل كامل كونه بديلًا للثانوية العامة.

وأضاف خيري، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «تن»، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، راعى فترة عيد الأضحى والالتزامات المالية المُلقاة على عاتق الأسرة، وأجّل الدراسة إلى الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، وليس الأسبوع الثاني كما هو معتاد، وأيضًا تجاوزا لفترة إجازة عيد الأضحى.

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التحرير

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