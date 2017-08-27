أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عودة الكهرباء لمدينة الإنتاج الإعلامي

Google+ Print
عودة الكهرباء لمدينة الإنتاج الإعلامي عودة الكهرباء لمدينة الإنتاج الإعلامي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، عن عودة التغذية الكهربية بالكامل لمدينة الإنتاج الإعلامي من الشبكة الرئيسية، إذ تم توصيل الدائرة "الشيخ زايد - مدينة الإنتاج الإعلامي" جهد 66 ك.ف من الشبكة الرئيسية، بعد مجهودات ومتابعة مستمرة من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وقيادات قطاع الكهرباء، والتنسيق مع قيادات ومسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي لإصلاح العطل وتأمين التغذية الكهربية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة -في وقت سابق- أن سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج، أعمال حفر للودر بالمنطقة أدى إلى انهيار وجه لوصلة كابل الشيخ زايد، و3 أوجه لوصلة كابل "أكتوبر- الإنتاج الإعلامي"، ما أدى إلى العطل.

شاهد أيضا

كانت فرق طوارئ قد توجهت إلى مكان العطل بعد تحديده، وتم الدفع بمولدات ديزل إضافية وكميات كبيرة من السولار، لتأمين التغذية الكهربية لحين إصلاح العطل في أسرع وقت، واستمرت التغذية الكهربية للمدينة من مصادر بديلة حتى تم الإصلاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية