عودة الكهرباء لمدينة الإنتاج الإعلامي

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، عن عودة التغذية الكهربية بالكامل لمدينة الإنتاج الإعلامي من الشبكة الرئيسية، إذ تم توصيل الدائرة "الشيخ زايد - مدينة الإنتاج الإعلامي" جهد 66 ك.ف من الشبكة الرئيسية، بعد مجهودات ومتابعة مستمرة من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وقيادات قطاع الكهرباء، والتنسيق مع قيادات ومسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي لإصلاح العطل وتأمين التغذية الكهربية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة -في وقت سابق- أن سبب فصل دائرتي مدينة الإنتاج، أعمال حفر للودر بالمنطقة أدى إلى انهيار وجه لوصلة كابل الشيخ زايد، و3 أوجه لوصلة كابل "أكتوبر- الإنتاج الإعلامي"، ما أدى إلى العطل.

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كانت فرق طوارئ قد توجهت إلى مكان العطل بعد تحديده، وتم الدفع بمولدات ديزل إضافية وكميات كبيرة من السولار، لتأمين التغذية الكهربية لحين إصلاح العطل في أسرع وقت، واستمرت التغذية الكهربية للمدينة من مصادر بديلة حتى تم الإصلاح.