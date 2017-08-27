مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسكندرية

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لقيت ربة منزل في العقد السادس من العمر، مصرعها وأُصيب 5 أشخاص، بينهم نجلها، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وانقلابهما، على الطريق الساحلي بمنطقة الكيلو 26 اتجاه مطروح غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول العامرية بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الساحلي منطقة الكيلو 26.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم "س ب ص"، قيادة "ع. ف"، 50 سنة، صاحب محل بقالة، والسيارة رقم "ج هـ ى" ميكروباص، قيادة "م.م"، 47 سنة، سائق، مصاب بخلع بالكتف اليسرى واشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه نزيف بالبطن وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

تبين أنه في أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن من الخلف وانقلابهما.

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أسفر الحادث عن إصابة 5 من مستقلي السيارة الثانية، بينهم "ف.ك"، 52 سنة، ربة منزل، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالرئة واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بعظام الجمجمة، ونجلها "ح.ا"، 19 سنة، طالب بكلية طب الأسنان جامعة المستقبل، و3 أشخاص آخرين مصابين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى العامرية العام، وتوفيت الأولى عقب وصولها إلى المستشفى، وخروج باقي المصابين عقب تلقيهم العلاج، عدا قائد السيارة الثانية وأحد مستقليها.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة.