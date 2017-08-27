ضبط تشكيل عصابي لتهجير الشباب في أبو قير بالإسكندرية

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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسكندرية ومخابرات حرس الحدود من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تنظيم رحلات الهجرة "الغير شرعية" بين أوساط الشباب من مختلف المحافظات، مُستغلين رغبتهم في السفر للعمل بالدول الأوروبية "إيطاليا، اليونان"، ونقلهم باستخدام عائمات غير آمنة وغير مُهيئة عبر أحد الشواطئ المنعزلة بأبو قير نظير 30 إلى 40 ألف جنيه.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسكندرية مفادها قيام 3 أشخاص بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية بين الشباب، متخذين من منطقة شاطئ أبو قير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم.

توصلت التحريات إلى صحة تلك المعلومات وقيام المتحري عنهم بتسكينهم بوحدات سكنية قريبة من الشاطئ المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من "ح.ح.ا " وشهرته " نحله، 33 سنة، حاصل على دبلوم صنايع" مقيم دائرة قسم ثان المنتزه السابق ضبطه فى القضية جنايات قسم ثان المنتزه و"ش.ع.ع" وشهرته " شريف البرجى، 45 سنة"، بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه المحكوم علية فى عدد 3 قضايا " نصب، تبديد "منهم القضية جنح قسم شرطة ثان المنتزه "تبديد" غيابيًا بالسجن لمدة سنه والسابق اتهامة فى عدد 2 قضية "نصب، مطواه "منهم القضية جنح قسم شرطة أول المنتزه "نصب " و"ه.م.ا، 37 سنة، عامل" مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه المحكوم علية في عدد "4" قضايا "تبديد" منهم القضية 2013 جنح قسم شرطة ثان المنتزه "تبديد"حضوريًا بالسجن لمدة سنه.

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بمواجهتهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، حيث ضبط بحوزتهم عدد 3 جهاز G B S الخاص بتوجية السفن جهاز سونار خاص بالكشف عن الأعماق سلاح أبيض بدون ترخيص.

بالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود، تم ضبط عدد "5" مراكب صيد كبيرة معدة لنقل المهاجرين و تم التحفظ عليهم بمعرفة مخابرات حرس الحدود بأبو قير.

تحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري العرض على النيابة.