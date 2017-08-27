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الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. والمصرف المتحد الأقل سعرا

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الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. والمصرف المتحد الأقل سعرا الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. والمصرف المتحد الأقل سعرا

التحرير

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استقرت اليوم الأحد الصرف بالبنك المركزى ليسجل الدولار 17.77 للبيع، و17.67 للشراء.

بينما شهدت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا عند أسعار الصرف فى تعاملات أمس فى غالبية البنوك العاملة تأثرار باستقرار الدولار بالبنك المركزي، ليسجل البنك الزراعى المصرى الأعلى سعرا بـ17.82 جنيه للبيع و17.72 جنيه للشراء.  بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرا بالقطاع المصرفى اليوم، مسجلا 17.74 للبيع، و17.64 للشراء. وسجل الدولار بالبنك الأهلى المصرى وإتش إس بي سي 17.79 جنيه للبيع، و17.69 جنيه للشراء.

بينما سجل الدولار بالبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الإسكندرية، وبنك البركة والبنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى وبنك بلوم، والتعمير والإسكان والأهلى اليونانى 17.78 جنيه للبيع، و17.68 للشراء. وفى بنك القاهرة وبنك عودة والبنك العربي ومصر إيران للتنمية سجل 17.77 جنيه للبيع، و17.67 جنيه للشراء.

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أما عن متوسط أسعار باقى العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم، فقد سجل اليورو 20.99 جنيه للبيع، و20.86 جنيه للشراء.  
وسجل الجنيه الإسترلينى 22.80 جنيه للبيع، و22.67 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.44 جنيه للبيع، و18.33 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجلت 16.25 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء.  

أسعار العملات العربية  

 شهد متوسط أسعار العملات العربية اليوم استقرارا ملحوظا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.71 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.92 للبيع، و58.57 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.81 جنيه للشراء.   

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التحرير

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