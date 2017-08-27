بالصور.. "عكاشة" يصل مجلس الدولة على كرسي متحرك

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كتب- محمود شعبان:

وصل الإعلامي توفيق عكاشة، صباح اليوم الأحد، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، على كرسي متحرك، لحضور طعنه على قرار إسقاط عضويته من البرلمان.

وحضر عكاشة جلسة طعنه، وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لجلسة ٤ نوفمبر المقبل.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائياً أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.