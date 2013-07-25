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التليفزيون المصري يدرس موقفه من وقف خريطة برامجه ومسلسلاته غدا

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التليفزيون المصري يدرس موقفه من وقف خريطة برامجه ومسلسلاته غدا التليفزيون المصري يدرس موقفه من وقف خريطة برامجه ومسلسلاته غدا

كتب : انتصار حسني الخميس 25-07-2013 13:25

رغم مرور 24 ساعة على دعوة الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع للجماهير المصرية بالنزول إلى الميادين لتفويضه في محاربة الإرهاب، وإعلان الفضائيات المصرية تغير خريطتها لدعمه، إلا أن قيادات "ماسبيرو" لم تحدد موقفها حتى الآن بخصوص عدم عرض برامجها ومسلسلاتها الرمضانية على مدار اليوم غدا. ما زالوا يتدراسون الأمر بين شكري أبو عميرة رئيس الاتحاد، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، لبحث أن يتولى قطاع الأخبار التغطية وحده على قنوات (الأولى والفضائية المصرية والنيل للأخبار وصوت الشعب) على مدار اليوم في المقابل تظل القنوات المتخصصة في عرض خريطتها المعتادة من برامج ومسلسلات.

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