تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مباحث التموين بقنا، عددًا من الحملات الأمنية على الأسواق، في مراكز محافظة قنا التسعة، بقيادة اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.

وتمكنت الحملات من تحرير 22 محضرًا خلال 24 ساعة، منها عدم الإعلان عن السعر، والبيع فوق التسعيرة، وسلع مجهولة المصدر.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.