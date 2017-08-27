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تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

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مصراوي Masrawy

تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

11:28 ص الأحد 27 أغسطس 2017

تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا

أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مباحث بقنا، عددًا من الحملات الأمنية على الأسواق، في مراكز محافظة قنا التسعة، بقيادة اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.

وتمكنت الحملات من تحرير 22 محضرًا خلال 24 ساعة، منها عدم الإعلان عن السعر، والبيع فوق التسعيرة، وسلع مجهولة المصدر.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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