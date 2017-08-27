تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا
تحرير 22 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بقنا
11:28 ص الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
شنت مباحث التموين بقنا، عددًا من الحملات الأمنية على الأسواق، في مراكز محافظة قنا التسعة، بقيادة اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.
وتمكنت الحملات من تحرير 22 محضرًا خلال 24 ساعة، منها عدم الإعلان عن السعر، والبيع فوق التسعيرة، وسلع مجهولة المصدر.
وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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