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إصابة شخص في حادث تصادم أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم

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مصراوي Masrawy

إصابة شخص في حادث تصادم أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم

11:09 ص الأحد 27 أغسطس 2017

إصابة شخص في حادث تصادم أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم

كتب- محمد الصاوي:أصيب شخص، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.تلقت غرفة عمليا ت مرور القاهرة بلاغًا بوجود حادث مروري بين سيارتين أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، ونتج عنها إصابة شخص، وظهور كثافات في الاتجاه من كوبري المطار، وصولاً إلى محور صلاح سالم.وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم تسيير حركة المرور.

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مصراوي Masrawy

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