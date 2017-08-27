إصابة شخص في حادث تصادم أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم 11:09 ص الأحد 27 أغسطس 2017

كتب- محمد الصاوي:أصيب شخص، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.تلقت غرفة عمليا ت مرور القاهرة بلاغًا بوجود حادث مروري بين سيارتين أمام الكلية الحربية بمحور صلاح سالم، ونتج عنها إصابة شخص، وظهور كثافات في الاتجاه من كوبري المطار، وصولاً إلى محور صلاح سالم.وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم تسيير حركة المرور.

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