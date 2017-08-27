رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد اليوم 11:13 ص الأحد 27 أغسطس 2017

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:يتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، مقر الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجامعى الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة.ويتابع الخشت، خلال الجولة، سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، كما يتفقد تجهيزات مستشفى الطلبة والخدمات المقدمة لطلاب الجامعة.وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة.

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