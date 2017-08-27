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​السفير السعودي يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار- صور

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مصراوي Masrawy

​السفير السعودي يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار- صور

11:09 ص الأحد 27 أغسطس 2017

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آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

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آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

كتب- طه عبيد:أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، إجراءات سفر 290 من أسر شهداء الجيش والشرطة، على الطائرة المتجهة إلى جدة، وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وكان في ودعهم بالمطار السفير أحمد القطان سفير السعودية بالقاهرة والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وقيادات من الجيش والشرطة.تولى فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل ومحمد علاء، الإشراف على إنهاء إجراءات سفر الحجاج، وتم فتح 6 أبواب لدخولهم لتسهيل الإجراءات، تحت إشراف مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وقيادات الأجهزة الأمنية.والتقى السفير أحمد القطان بالحجاج داخل صالة السفر بالمطار، واطمأن عليهم وعلى إجراءات سفرهم بالخطوط السعودية، وأبلغهم تحيات الملك سلمان وتمنى لهم حج مبرور وسط سهولة أداء المناسك.

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